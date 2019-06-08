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Бойовики на Донбасі обстріляли мирні населені пункти

Новини » Надзвичайні події    08.06.2019 - 21:15
Бойовики на Донбасі обстріляли мирні населені пункти
Фото: наслідки пострілу з ПТУР (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики здійснили обстріл з ПТУР між селами Артема та Петрівка

Українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК) повідомила, що було зафіксовано обстріл мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об’єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що у четвер, 6 червня, о 12 годині дня, збройні формування РФ здійснили обстріл ділянки місцевості поблизу населеного пункту Артема (Довга Балка) з напрямку населеного пункту Обозне.

Спостережна група "Станиця Луганська" української сторона СЦКК зафіксувала вирву між населеними пунктами Артема та Петрівка від пострілу ПТУР.

"Українська сторона СЦКК засуджує дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації. Черговий раз окупанти показують своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту", - повідомили в ООС.

 

Фото: обстріл на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики на Донбасі обстріляли будинки мирних мешканців. Спостерігачі ОБСЄ 31 травня зафіксували  у населеному пункті Веселе Донецької області знищення даху східної та північної сторони гаражу.

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