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Боевики на Донбассе обстреляли из минометов пункт пропуска "Золотое"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики на Донбассе 3 ноября обстреляли из миномета контрольный пункт въезда-выезда "Золотое". Повреждения получили защитные сооружения КПВВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В ООС отметили, что 3 ноября в период с 18:57 до 19:25 в районе населенного пункта Золотое-5 пророссийские боевики открыли огонь из миномета калибра 82 мм. Под обстрел попал КПВВ "Золотое".

"В результате указанного обстрела получили повреждения фортификационные сооружения прикрытия КПВВ", - уточнили в ООС.

О жертвах и раненых не сообщается. Военные отметили, что об обстреле КПВВ сообщено миссии ОБСЕ.

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