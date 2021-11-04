Бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів пункт пропуску "Золоте"

Бойовики на Донбасі обстріляли з міномета контрольний пункт в'їзду-виїзду "Золоте". Пошкодження отримали захисні споруди КПВВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС).

В ООС зазначили, що в період з 18.57 до 19.25 в районі населеного пункту Золоте-5 проросійські бойовики відкрили вогонь з міномету калібру 82 мм. Під обстріл потрапив КПВВ "Золоте".

"В результаті зазначеного обстрілу отримали пошкодження фортифікаційні споруди прикриття КПВВ", - уточнили в ООС.

Про жертви і поранених не повідомляється. Військові зазначили, що про обстріл КПВВ повідомлено місії ОБСЄ.