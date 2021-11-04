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Бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів пункт пропуску "Золоте"

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Донбас, Четвер 04 листопада 2021 19:10
Бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів пункт пропуску "Золоте" Фото: бойовики обстріляли з мінометів КПВВ "Золоте" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики на Донбасі обстріляли з міномета контрольний пункт в'їзду-виїзду "Золоте". Пошкодження отримали захисні споруди КПВВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС).

В ООС зазначили, що в період з 18.57 до 19.25 в районі населеного пункту Золоте-5 проросійські бойовики відкрили вогонь з міномету калібру 82 мм. Під обстріл потрапив КПВВ "Золоте".

"В результаті зазначеного обстрілу отримали пошкодження фортифікаційні споруди прикриття КПВВ", - уточнили в ООС.

Про жертви і поранених не повідомляється. Військові зазначили, що про обстріл КПВВ повідомлено місії ОБСЄ.

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Донбас КПВВ ООС
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