Боевики на Донбассе обстреляли из крупнокалиберного оружия позиции возле Золотого

В районе проведения операции Объединенных сил 1 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, нарушая Минские соглашения, боевики открывали огонь, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, в районе участков разведения сил и средств возле Золотого и Богдановки. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Новотроицкого, дважды вблизи Водяного, в районе Богдановки по участку разведения, возле Павлополя, Новомихайловки, Новогнатовки и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 4 обстрела позиций Объединенных сил: у Новолуганского, Пивденного и вблизи Травневого, а также в районе Золотого - по участку разведения.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": недалеко от Николаевки, вблизи Новогнатовки, Новотроицкого и Павлополя.

Напомним, представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик рассказал, что отвод сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе запланирован на 7 октября.