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Боевики на Донбассе обстреляли камеру ОБСЕ возле шахты "Октябрьская"

Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает об очередном нарушении на Донбассе на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. В районе шахты "Октябрская" камера наблюдения ОБСЕ подверглась обстрелу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

2 июля патруль Миссии прибыл к месту размещения системы видеонаблюдения СММ на шахте "Октябрьская" для проведения запланированного технического обслуживания неисправной камеры. Во время техобслуживания наблюдатели заметили отверстие в передней и задней частях корпуса на одной из камер.

"По оценке, оно образовалось в результате недавнего попадания пули из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Перебои в работе данной камеры начались еще во второй половине дня 18 июня. Тогда когда команда Миссии утратила возможность дистанционно вращать камеру.

Однако вечером 28 июня видеосигнал камеры и связь ней совсем были утрачены.

Наблюдатели заменили поврежденную камеру и проведут дальнейший анализ.

Также ОБСЕ отмечает, что интерес к данной камере со стороны вооруженных формирований был замечен и раньше.

За день до того, как камера в первый раз вышла из строя (17 апреля), наблюдатели видели, как двое мужчин в одежде военного типа прикрепили к мачте, на которой установлена система видеонаблюдения СММ, металлическую рамку с предметом, похожим на купольный кожух видеокамеры.

Тогда команде ОБСЕ пришлось временно отключить эту систему видеонаблюдения для предотвращения возможного вмешательства в мониторинг.

Еще раньше, в июне 2020 года, эта система видеонаблюдения была повреждена неустановленным боеприпасом.

Напомним, боевики на Донбассе два дня подряд обстреливали жилой сектор Авдеевки. Стреляют из минометов, станковых противотанковых гранатометов и артиллерийских систем.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Авдеевки несколько домов превратились на груду камней. Один дом загорелся, сильно повреждены дворы.

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Донбасс