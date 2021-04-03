Боевики на Донбассе снова обстреляли беспилотник ОБСЕ

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook .

Во время осуществления запланированного полета беспилотника малого радиуса действия возле оккупированной Бугаевки, наблюдатели зафиксировали 25 очередей из крупнокалиберного пулемета в направлении летательного аппарата. Представители ОБСЕ не пострадали, но немедленно приземлили беспилотник и оставили район.

В тот же день боевики остановили патруль ОБСЕ на блокпосте возле Александровки и требовали разрешить проверку автомобилей и прицепов, но получили отказ. Лишь спустя час удерживания на блокпосте оккупанты разрешили проехать только одному автомобилю без прицепа.

"Препятствование работе СММ ОБСЕ со стороны российских наемников приобрело систематический характер, целью которого является задержка и не допуск патрулей к местам или объектам, на которых готовятся и проводятся различные нарушения, запрещенные минскими договоренностями", - подчеркнули в штабе ООС.