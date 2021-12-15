Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из запрещенного вооружения

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован вблизи Первомайского. Оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Еще один обстрел боевиков был выявлен в направлении Луганского. Российские наемники произвели обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Возле Песков оккупационные войска обстреляли позиции ООС из минометов калибра 82 мм.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.