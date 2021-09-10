Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС и запускали беспилотники

В пятницу, 10 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, в Луганской и Донецкой областях был зафиксирован пролет вражеских беспилотников типа "Орлан" с пересечением линии разграничения.

Кроме того, вражеский обстрел был зафиксирован в районе населенного пункта Попасная. Оккупанты вели прицельный огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.