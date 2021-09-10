Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС і запускали безпілотники

У п'ятницю, 10 вересня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях був зафіксований проліт ворожих безпілотників типу "Орлан" з перетином лінії розмежування.

Крім того, ворожий обстріл був зафіксований в районі населеного пункту Попасна. Окупанти вели прицільний вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.