Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из пулеметов и гранатометов
В понедельник, 5 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. С начала суток боевики трижды обстреливали украинские позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Так, вражеский обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки. Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Также российские наемники обстреливали украинские позиции вблизи Золотого-4. Противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в районе населенного пункта Пески боевики обстреляли позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Боевых потерь среди наших защитников нет. Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 4 июля, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранения.