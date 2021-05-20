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Боевики один раз нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из гранатометов

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Донбасс, Четверг 20 мая 2021 07:56
Боевики один раз нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из гранатометов Фото: потерь среди украинских военный в результате обстрела нет (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

На Донбассе за вчера, 19 мая, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Возле Талаковки противник открывал огонь из подствольных гранатометов.

Вблизи Авдеевки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Напомним, 18 мая боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, в штабе ООС сообщали, что боевики на Донбассе оборудуют позиции для обстрелов позиций ООС на детских площадках.

Добавим, что оккупанты спровоцировали аварию дрона миссии ОБСЕ, после которой принято решение приостановить полеты беспилотников дальнего радиуса.

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