Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из запрещенного вооружения

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пивденне. Оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы еще и со стрелкового оружия.

В результате обстрелов боевиков один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики обстреливали украинские позиции вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Оккупанты применили гранатометы различных систем.

По позициям ООС в пригороде Лебединское боевики применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.