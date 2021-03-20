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Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из запрещенного вооружения

Автор: РБК-Украина

В субботу, 20 марта, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пивденне. Оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы еще и со стрелкового оружия.

В результате обстрелов боевиков один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики обстреливали украинские позиции вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Оккупанты применили гранатометы различных систем.

По позициям ООС в пригороде Лебединское боевики применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки, 19 марта, боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, 19 марта в результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

Добавим, что ранее вблизи Пивденного во время вражеского обстрела получил смертельное ранение украинский военный. Боевики обстреляли позиции ООС из артиллерийского вооружения и автоматического оружия.

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