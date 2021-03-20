Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з забороненого озброєння

У суботу, 20 березня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовий.
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Південне. Окупанти відкривали вогонь з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу селища Шуми ще й зі стрілецької зброї.
В результаті обстрілу бойовиків один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення.
"Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації в медичний заклад. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.
Крім того, бойовики обстрілювали українські позиції поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї. Окупанти застосували гранатомети різних систем.
По позиціях ООС в передмісті Лебединське бойовики застосували вогнепальну зброю, а поблизу селища Широкине - вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріл російсько-німецьких окупаційних військ.
Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про дії збройних формувань Російської Федерації.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, за минулу добу, 19 березня, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі.
Крім того, 19 березня в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий.
Додамо, що раніше поблизу Південного під час ворожого обстрілу отримав смертельне поранення український військовий. Бойовики обстріляли позиції ООС з артилерійського озброєння і автоматичної зброї.