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Боевики на Донбассе снова нарушили режим перемирия

Новости » Общество    31.07.2019 - 20:01
Боевики на Донбассе снова нарушили режим перемирия
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Враг пять раз обстрелял позиции украинских военных

На Донбассе с начала текущих суток 31 июля в районе проведения операции Объединенных сил враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В то же время, Вооруженные силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенной минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил пять обстрелов позиций Объединенных сил, а именно вблизи Песков, рядом с населенным пунктом Водяное, неподалеку Лебединского, в районе населенного пункта Широкинл.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники во вторник, 30 июля, в очередной раз нарушили запрет на использование любого оружия, обстреляв украинские позиции из гранатометов, потерь среди военных нет.

Кроме того, контрольный пункт въезда-выезда "Гнутове" приостановил работу из-за взрывоопасную ситуацию. В непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава, а от огня детонируют неразорванных боеприпасов.

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Темы: Новости ООС
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