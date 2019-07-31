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Бойовики на Донбасі знову порушили режим перемир’я

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 20:01
Бойовики на Донбасі знову порушили режим перемир’я
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ворог п'ять разів обстріляв позиції українських військових

На Донбасі від початку поточної доби 31 липня у районі проведення операції Об'єднаних сил ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Натомість, Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню. 

Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - міномету калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Пісків, поряд населеного пункту Водяне, неподалік Лебединського, в районі населеного пункту Широкине. 

Втрат з української сторони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що збройні формування Російської Федерації та її найманці у вівторок, 30 липня, вчергове порушили заборону на використання будь-якої зброї, обстрілявши українські позиції з гранатометів, втрат серед військових немає. 

Крім того, контрольний пункт в’їзду-виїзду "Гнутове" призупинив роботу через вибухонебезпечну ситуацію. В безпосередній близькості від КПВВ горить суха трава, а від вогню детонують нерозірвані боєприпаси.

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Теми: Новини ООС
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