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Бойовики на Донбасі знову порушили режим перемир’я

Новини » Надзвичайні події    31.07.2019 - 07:30
Бойовики на Донбасі знову порушили режим перемир’я
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ворог обстріляв позиції ОС біля Пісків і Луганського

Збройні формування Російської Федерації та її найманці у вівторок, 30 липня, вчергове порушили заборону на використання будь-якої зброї, обстрілявши українські позиції з гранатометів, втрат серед військових немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Луганського з гранатометів різних систем.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Пісків з підствольного гранатомету.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, на Донбасі протягом  29 липня український військовий дістав поранення, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсантами. Противник також відкривав вогонь по наших захисниках з реактивного піхотного вогнемету та великокаліберного кулемету.

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