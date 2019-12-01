Бойовики на Донбасі порушили перемир'я з заборонених мінометів

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики два рази обстріляли позиції ВСУ, втрат серед українських військових немає

На Донбасі протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Зокрема, один обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Новолуганського. Тут бойовики застосували ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також зробив один обстріл по укріпленнях Об'єднаних сил біля Новогригорівки, бойовики застосували міномети калібру 82 мм.

Сьогодні, 1 грудня, втрат в результаті обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 листопада, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий. Окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, Луганського, двічі недалеко від Водяного, Широкино, Старогнатівки, Новотроїцького. Бойовики застосовували міномети 82-го калібру.

Також РБК-Україна писало, що з 1 грудня контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перейдуть на зимовий графік роботи. Пропуск громадян через лінію розмежування здійснюватимуть з 8:00 до 17:00.