Боевики на Донбассе с начала суток 6 раз обстреляли украинские позиции

В воскресенье, 19 июля, боевики на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинских военных. Российские наемники использовали запрещенные минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты использовали запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения.

В частности, неподалеку Причепиловки агрессор применил артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы. Также из минометов 120-го и 82-го калибра враг открывал огонь по защитникам Луганского.

Неподалеку Водяного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник задействовал гранатометы различных систем, а вблизи поселка Старогнатовка - крупнокалиберные пулеметы.

"По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 июля вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня: в результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.