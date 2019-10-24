ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі з початку доби 3 рази обстріляли позиції українських військових

Новини » Надзвичайні події    24.10.2019 - 12:58
Бойовики на Донбасі з початку доби 3 рази обстріляли позиції українських військових
Ілюстративне фото (ООС)

Ворог стріляв по українським військовим у Мар'їнці й Талаківці

У четвер, 24 жовтня, російсько-окупаційні війська і їх найманці тричі здійснили збройні провокації проти українських військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Повідомляється, що вночі бойовики двічі відкривали вогонь по захисникам Мар'їнки і Талаківки. Незаконні збройні формування застосовували ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку зброю і крупнокаліберні кулемети.

"Захисники України кожен раз вели адекватні оборонні дії пригнічуючи ворожу активність зі стрілецького озброєння, дотримуючись мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що від початку поточної доби втрат серед українських військових в результаті ворожого вогню немає.

Нагадаємо, 23 жовтня бойовики 22 обстріляли позиції української армії, порушивши режим "тиші" і застосувавши заборонену мінськими домовленостями зброю. Обстріли були зафіксовані поблизу Водяного, Пісків, Тарамчука, Старогнатівки, Луганського, Кримського, Новолуганского, Зайцевого, Південного.

Також РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі 23 жовтня під час виконання бойового завдання загинув військовий Національної гвардії України.

Бойовики у середу 22 рази порушили "тишу" на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 430 вибухів в Донецькій області
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся