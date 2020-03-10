Боевики на Донбассе маскируют готовые к бою танки и ракетные системы, - разведка

Российско-оккупационные войска на Донбассе проводят работы по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, в том числе реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управлени разведки.

Как отмечается, оккупанты проводят работы по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, которые в готовности к немедленному применению находятся в районах вблизи линии соприкосновения на меньших, чем это определено минскими договоренностями об отводе тяжелого вооружения, расстояниях.

Кроме того, российские пропагандисты активизировали распространения фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации украинских воинов.

Напомним, сегодня на Донбассе боевики обстреляли военный грузовой автомобиль с противотанкового ракетного комплекса.

За день до этого на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб украинский военный, шестеро получили ранения.