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Боевики на Донбассе маскируют готовые к бою танки и ракетные системы, - разведка

Новости » Происшествия     10.03.2020 - 14:19
Боевики на Донбассе маскируют готовые к бою танки и ракетные системы, - разведка
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Также российские пропагандисты активизировали распространения фейковых сообщений

Российско-оккупационные войска на Донбассе проводят работы по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, в том числе реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управлени разведки.

Как отмечается, оккупанты проводят работы по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, которые в готовности к немедленному применению находятся в районах вблизи линии соприкосновения на меньших, чем это определено минскими договоренностями об отводе тяжелого вооружения, расстояниях.

Кроме того, российские пропагандисты активизировали распространения фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации украинских воинов.

Напомним, сегодня на Донбассе боевики обстреляли военный грузовой автомобиль с противотанкового ракетного комплекса.

За день до этого на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб украинский военный, шестеро получили ранения.

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