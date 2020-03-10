Бойовики на Донбасі маскують готові до бою танки і ракетні системи, - розвідка

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Також російські пропагандисти активізували поширення фейкових повідомлень

Російсько-окупаційні війська на Донбасі проводять роботи щодо маскування бойових позицій танків, артилерійських систем, у тому числі реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє прес-служба Міноборони з посиланням на дані Головного управління розвідки.

Як наголошується, окупанти проводять роботи щодо маскування бойових позицій танків, артилерійських систем, які в готовності до негайного застосування знаходяться в районах поблизу лінії зіткнення на менших, ніж це визначено мінськими домовленостями про відвід важкого озброєння, відстанях.

Крім того, російські пропагандисти активізували поширення фейкових повідомлень із звинуваченнями підрозділів Об'єднаних сил в недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації українських воїнів.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі бойовики обстріляли військовий вантажний автомобіль із протитанкового ракетного комплексу.

За день до цього на Донбасі збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Загинув український військовий, шестеро отримали поранення.