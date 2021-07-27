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Боевики на Донбассе готовят новые огневые позиции, - разведка

Автор: Мария Кучерявец

Российские наемники на Донбассе обустраивают новые огневые позиции. В частности, боевики устанавливают минно-взрывные заграждения на передовых позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации силового ведомства, российские оккупационные войска проводят интенсивные мероприятия по восстановлению и наращиванию инженерно-фортификационного оборудования передовых позиций и маскировки их элементов вдоль всей линии соприкосновения.

Отмечено, что основные действия врага направлены на обустройство дополнительных огневых позиций, восстановление имеющихся и установку новых минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.

Кроме того, оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу и разрушения фортификационного оборудования подразделений Объединенных сил.

Напомним, год назад вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе: за это время было зафиксировано 1995 обстрелов.

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Донбасс