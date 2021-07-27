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Бойовики на Донбасі готують нові вогневі позиції, - розвідка

Автор: Марія Кучерявець

Російські найманці на Донбасі облаштовують нові вогневі позиції. Зокрема, бойовики встановлюють мінно-вибухові загородження на передових позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією силового відомства, російські окупаційні війська проводять інтенсивні заходи з відновлення й нарощування інженерно-фортифікаційного обладнання передових позицій та маскування їх елементів вздовж всієї лінії зіткнення.

Зазначено, що основні дії ворога спрямовані на облаштування додаткових вогневих позицій, відновлення наявних та встановлення нових мінно-вибухових загороджень, у тому числі з використанням протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв.

Крім того, окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість протитанкових ракетних комплексів з метою спричинення втрат особовому складу та руйнування фортифікаційного обладнання підрозділів Об’єднаних сил.

Нагадаємо, рік тому вступив у дію режим припинення вогню на Донбасі: за цей час було зафіксовано 1995 обстрілів.

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Донбас