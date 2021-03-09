UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики на Донбассе глушат дрон ОБСЕ, который обследует линию разграничения

Автор: Андрей Козловский

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, который обследовал линию разграничения на Донбассе, получил повреждения сигнала обоих модулей GPS. В результате он был вынужден совершить аварийную посадку.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Как сообщается, беспилотный летательный аппарат СММ совершал плановый полет вдоль линии разграничения в Донецкой области 7 марта. Около 12:00, пролетая недалеко от населенного пункта Опытное, он начал терять сигнал GPS.

"Команда Миссии, пытаясь посадить летательный аппарат, направила беспилотник к базе вблизи населенного пункта Степановка, что на подконтрольной правительству Украины территории. Запустив режим полета по кругу, оператор надеялся восстановить связь с летательным аппаратом, однако беспилотник потерял сигнал обоих модулей GPS", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как был потерян контроль над пространственным положением дрона, наблюдатели начали его аварийную посадку.

"Во время второй попытки приземлить, беспилотник вышел из-под контроля и начал стремительно терять высоту и упал в поле, примерно в 1,5 км на восток от населенного пункта Романовка", - добавили в ведомстве.

Представители СММ ОБСЕ обратились к Командованию ООС по оказанию помощи в поиске дрона. Украинской стороной СЦКК были предоставлены гарантии безопасности для проведения поисковых работ и выделена группа саперов ГСЧС. Сейчас продолжаются работы по изучению причин аварии.

Напомним, ранее СММ ОБСЕ зафиксировала за сутки 105 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство - в Донецкой области.

Также сообщалось, что на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации за прошлые сутки девять раз нарушали режим прекращения огня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбасс
Читайте также
Украина подготовила сообщение в суд в Гааге об обстрелах сил РФ на Донбассе
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
Прогноз погоды