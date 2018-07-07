Боевики на Донбассе дважды обстреляли украинских военных, - ООС

Боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики дважды в течение субботы, 7 июля, обстреляли позиции украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что российские оккупационные войска дважды открывали огонь на Светлодарском и Мариупольском направлениях. При этом боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие в районе населенных пунктов Новолуганское и Широкино.

"В течение сегодняшнего дня потерь среди личного состава Объединенных сил не было", - отметили в штабе.

Также уточнили, что украинские военные держат на контроле обстановку на Донбассе и придерживаются режима прекращения огня.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 июня, в районе проведение ООС боевики 30 раз нарушали перемирие. Одного украинского военного ранили.