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Интервью

Боевики на Донбассе дважды обстреляли украинских военных, - ООС

НовостиОбщество    07.07.2018 - 18:16
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики дважды в течение субботы, 7 июля, обстреляли позиции украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что российские оккупационные войска дважды открывали огонь на Светлодарском и Мариупольском направлениях. При этом боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие в районе населенных пунктов Новолуганское и Широкино.

"В течение сегодняшнего дня потерь среди личного состава Объединенных сил не было", - отметили в штабе.

Также уточнили, что украинские военные держат на контроле обстановку на Донбассе и придерживаются режима прекращения огня.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 июня, в районе проведение ООС боевики 30 раз нарушали перемирие. Одного украинского военного ранили.

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: обстрел, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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