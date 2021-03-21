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Боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции

Автор: Роман Тверденко

На Донбассе российские боевики два раза обстреляли украинские позиции. Обошлось без потерь среди личного состава военных.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Обстрелы зафиксированы возле населенного пункта Водяного, где боевики стреляли из гранатометов различных систем.

Погибших и раненых среди украинских военных не было. Украинская сторона СЦКК сообщила о нарушениях режима "тишины" представителей СММ ОБСЕ.

Напомним, вчера вблизи Шумов украинский военный получил пулевое ранения. Его пытались доставить в медицинское учреждение, но во время транспортировки военный умер. Им оказался военнослужащий из Кропивницкого Кирилл Быковский.

Это уже третья потеря среди украинских военных за последние три дня. В пятницу на Донбассе погиб военный во время обстрела позиций вблизи Водяного. Оккупанты били из минометов и другого оружия.

А в четверг смертельное ранение получил украинский военный вблизи Пивденного.

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