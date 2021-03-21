Стало известно имя погибшего вчера военного на Донбассе

В результате вчерашнего обстрела вблизи Шумов на Донбассе погиб военнослужащий из Кропивницкого. Погибшим военным является Кирилл Быковский.

Об этом рассказал глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко в своем Telegram-канале .

"Имеем тяжелую весть с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский. Вечная память Герою", - написал он.

Кроме того, в военном комиссариате Кропивницкого рассказали "Суспильному", что военного 1992 года снайпер ранил в правое плечо. Завтра планируется его вскрытие, а потом тело военного перевезут в Кропивницкий.

Напомним, вчера вблизи Шумов украинский военный получил пулевое ранения. Его пытались доставить в медицинское учреждение, но во время транспортировки военный умер. Военнослужащие Объединенных сил отреагировали на обстрел со стороны противника огнем в ответ.