Боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь в рядах Объединенных сил нет

С начала суток, 5 мая 2019, российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 не было зафиксировано применения боевиками минометов или артиллерии во время обстрелов украинских позиций.

Так, противник из гранатометов, вооружения боевой машины пехоты и стрелкового оружия обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Новоалександровка и Калиново-Борщувато на Луганском направлении.

На Донецком направлении враг из стрелкового оружия обстрелял позиции ООС вблизи Лебединского.

Отмечается, что по состоянию на сейчас потери среди военных Объединенных сил не зафиксированы.

Ситуация в Донбассе по состоянию на 5 мая 2019

Напомним, за прошедшие сутки, 4 мая, боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала на Донбассе российскую переносную станцию наземной разведки "Кредо-М1".