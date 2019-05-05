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Бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції

Новини » Надзвичайні події    05.05.2019 - 13:17
Бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат у лавах Об'єднаних сил немає

З початку доби, 5 травня 2019, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, станом на 12:00 не було зафіксовано застосування бойовиками мінометів чи артилерії під час обстрілів українських позицій.

Так, противник з гранатометів, озброєння бойової-машини піхоти та стрілецької зброї обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новоолександрівка та Калинове-Борщувате на Луганському напрямку.

На Донецькому напрямку ворог зі стрілецької зброї обстріляв позиції ООС поблизу Лебединського.

Зазначається, що станом на зараз втрат серед військових Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація на Донбасі станом на 5 травня 2019

Ситуація на Донбасі станом на 5 травня 2019

Нагадаємо, минулої доби, 4 травня, бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала на Донбасі російську переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1".

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