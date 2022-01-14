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Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных

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Донбасс, Пятница 14 января 2022 07:38
Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных Фото: боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 13 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Возле Причепиловки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

Неподалеку Станицы Луганской противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

По состоянию на 7 часов утра, 14 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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