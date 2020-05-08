Боевики на Донбассе дважды обстреливали позиции украинских военных

Сегодня, 8 мая, боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, оккупант от начала суток совершил обстрелы на Луганском направлении, выпустив 24 мины 120-го калибра, а также применял станковые противотанковые гранатометы во время обстрела наших позиций возле Орехового. Кроме того, на Донецком направлении, из крупнокалиберных пулеметов, российские оккупационные войска совершили обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Авдеевки.

Как отмечается, украинские военные оперативно применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились. По имеющейся информации, от начала суток, боевых потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, на Донбассе 7 мая вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. В следствии вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Однако, украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили.

Также Объединенные силы установили очередные доказательства непосредственного участия военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в войне на Донбассе.