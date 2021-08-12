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Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину", один военный ранен

Автор: РБК-Украина

В четверг, 12 августа, вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, оккупационные войска открывали огонь вблизи поселка Пески. Боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Также неподалеку Новомихайловки российские наемники обстреляли позиции ООС из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение, после чего его доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого воина оценивается как средней тяжести.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинской защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 11 августа, боевики восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб гражданский и получил ранения военный.

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ООСДонбасс