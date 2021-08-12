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Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу", одного військового поранено

Автор: РБК-Україна

У четвер, 12 серпня, збройні формування двічі порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Так, окупаційні війська відкривали вогонь поблизу селища Піски. Бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Також неподалік Новомихайлівки російські найманці обстріляли позиції ООС зі стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав вогнепальне поранення, після чого його доставили в лікувальний заклад. Стан пораненого воїна оцінюється як середньої тяжкості.

"На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 серпня, бойовики вісім разів порушили "тишу" на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів загинув цивільний і отримав поранення військовий.

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