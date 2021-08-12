Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу", одного військового поранено

У четвер, 12 серпня, збройні формування двічі порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції Об'єднаних сил.
Так, окупаційні війська відкривали вогонь поблизу селища Піски. Бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Також неподалік Новомихайлівки російські найманці обстріляли позиції ООС зі стрілецької зброї.
В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав вогнепальне поранення, після чого його доставили в лікувальний заклад. Стан пораненого воїна оцінюється як середньої тяжкості.
"На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 11 серпня, бойовики вісім разів порушили "тишу" на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів загинув цивільний і отримав поранення військовий.