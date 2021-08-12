Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу", одного військового поранено

Так, окупаційні війська відкривали вогонь поблизу селища Піски. Бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Також неподалік Новомихайлівки російські найманці обстріляли позиції ООС зі стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав вогнепальне поранення, після чого його доставили в лікувальний заклад. Стан пораненого воїна оцінюється як середньої тяжкості.

"На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.