Боевики на Донбассе два раза нарушили "тишину", обошлось без потерь

В течение сегодняшнего дня, 21 августа, боевики на Донбассе два раза нарушили режим тишины. Среди украинских военных нет потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра штаба ООС.
Сообщается, что в направлении Водяного возле Донецка противник применил минометы 120-го калибра. А возле Золотого-4 наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
"Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ. Украинские военные контролируют ситуацию на Донбассе и соблюдают режим прекращения огня.