Бойовики на Донбасі два рази порушили "тишу", обійшлося без втрат

Протягом сьогоднішнього дня, 21 серпня, бойовики на Донбасі два рази порушили режим тиші. Серед українських військових немає втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру штабу ООС.
Повідомляється, що в напрямку Водяного біля Донецька противник застосував міномети 120-го калібру. А біля Золотого-4 найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
"Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представникам ОБСЄ. Українські військові контролюють ситуацію на Донбасі і дотримуються режиму припинення вогню.