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Бойовики на Донбасі два рази порушили "тишу", обійшлося без втрат

Автор: РБК-Україна

Протягом сьогоднішнього дня, 21 серпня, бойовики на Донбасі два рази порушили режим тиші. Серед українських військових немає втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру штабу ООС.

Повідомляється, що в напрямку Водяного біля Донецька противник застосував міномети 120-го калібру. А біля Золотого-4 найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

"Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представникам ОБСЄ. Українські військові контролюють ситуацію на Донбасі і дотримуються режиму припинення вогню.

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