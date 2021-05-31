Боевики на Донбассе дистанционно заминировали окрестности Майорского

"Так в 20 часов 20 минут 30 мая наемники РФ совершили дистанционное минирование окраины населенного пункта Майорское со стороны населенного пункта шахты 6,7, который находится на временно оккупированной территории населенного пункта Горловка", - рассказали в штабе.

Как отметили в командовании, для дистанционного минирования территории оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы. Украинская сторона задокументировала факт минирования и проинформировала о нем представителей ОБСЕ.

"Указанные действия оккупантов подвергают опасности местное население и противоречат минским договоренностям по всеобъемлющему перемирию", - отметили в штабе.

Фото: оккупанты заминировали окрестности Майорского (фото facebook.com/pressjfo.news)