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Боевики на Донбассе дистанционно заминировали окрестности Майорского

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе заминировали окрестности населенного пункта Майорское в Донецкой области. Оккупационные силы применили запрещенные Женевской конвенцией мины ПОМ-2.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"Так в 20 часов 20 минут 30 мая наемники РФ совершили дистанционное минирование окраины населенного пункта Майорское со стороны населенного пункта шахты 6,7, который находится на временно оккупированной территории населенного пункта Горловка", - рассказали в штабе.

Как отметили в командовании, для дистанционного минирования территории оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы. Украинская сторона задокументировала факт минирования и проинформировала о нем представителей ОБСЕ.

"Указанные действия оккупантов подвергают опасности местное население и противоречат минским договоренностям по всеобъемлющему перемирию", - отметили в штабе.

Фото: оккупанты заминировали окрестности Майорского (фото facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, вчера оккупационные силы дистанционно минировали позиции украинских военных на Донбассе.

Добавим, украинская разведка заявляла, что пророссийские боевики на Донбассе скрывают тяжелое вооружение и готовят минометные обстрелы позиций подразделений ООС.

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