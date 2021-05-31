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Бойовики на Донбасі дистанційно замінували околиці Майорського

Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі замінували околиці населеного пункту Майорське у Донецькій області. Окупаційні сили застосували заборонені Женевською конвенцією міни ПОМ-2.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

"Так о 20 годині 20 хвилин 30 травня найманці РФ здійснили дистанційне мінування околиці населеного пункту Майорське зі сторони населеного пункту шахти 6,7, який знаходиться на тимчасово окупованій території населеного пункту Горлівка", - розповіли у штабі.

Як зазначили у командуванні, для дистанційного мінування території окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети. Українська сторона задокументувала факт мінування та проінформувала про нього представників ОБСЄ.

"Зазначені дії окупантів наражають на небезпеку місцеве населення та протирічать мінським домовленостям щодо всеосяжного перемир’я", - наголосили у штабі.

Фото: окупанти замінували околиці Майорського (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, вчора окупаційні сили дистанційно мінували позиції українських військових на Донбасі.

Додамо, українська розвідка заявляла, що проросійські бойовики на Донбасі приховують важке озброєння і готують мінометні обстріли позицій підрозділів ООС.

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