Бойовики на Донбасі дистанційно замінували околиці Майорського

"Так о 20 годині 20 хвилин 30 травня найманці РФ здійснили дистанційне мінування околиці населеного пункту Майорське зі сторони населеного пункту шахти 6,7, який знаходиться на тимчасово окупованій території населеного пункту Горлівка", - розповіли у штабі.

Як зазначили у командуванні, для дистанційного мінування території окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети. Українська сторона задокументувала факт мінування та проінформувала про нього представників ОБСЄ.

"Зазначені дії окупантів наражають на небезпеку місцеве населення та протирічать мінським домовленостям щодо всеосяжного перемир’я", - наголосили у штабі.

Фото: окупанти замінували околиці Майорського (facebook.com/pressjfo.news)