ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики на Донбассе дистанционно заминировали окрестности Майорского

Новина українською →
Майорское, Понедельник 31 мая 2021 17:45
Боевики на Донбассе дистанционно заминировали окрестности Майорского Фото: оккупанты заминировали окрестности Майорского (фото facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе заминировали окрестности населенного пункта Майорское в Донецкой области. Оккупационные силы применили запрещенные Женевской конвенцией мины ПОМ-2.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"Так в 20 часов 20 минут 30 мая наемники РФ совершили дистанционное минирование окраины населенного пункта Майорское со стороны населенного пункта шахты 6,7, который находится на временно оккупированной территории населенного пункта Горловка", - рассказали в штабе.

Как отметили в командовании, для дистанционного минирования территории оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы. Украинская сторона задокументировала факт минирования и проинформировала о нем представителей ОБСЕ.

"Указанные действия оккупантов подвергают опасности местное население и противоречат минским договоренностям по всеобъемлющему перемирию", - отметили в штабе.

Фото: оккупанты заминировали окрестности Майорского (фото facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, вчера оккупационные силы дистанционно минировали позиции украинских военных на Донбассе.

Добавим, украинская разведка заявляла, что пророссийские боевики на Донбассе скрывают тяжелое вооружение и готовят минометные обстрелы позиций подразделений ООС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ООС минирование боевики
NEWS
Год условно. Апелляционный суд изменил приговор Стерненко
Год условно. Апелляционный суд изменил приговор Стерненко
DAILY
Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы