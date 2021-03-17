Боевики на Донбассе девять раз обстреляли украинские позиции
В течении минувших суток, 16 марта, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Боевое травмирование получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает штаб операции Объеденных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов.
В результате обстрела боевое травмирование получил военнослужащий ВСУ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Все нарушения со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, игнорируя достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы договоренности. Так, российско-оккупационные войска семь раз нарушали режим прекращения огня.
Перед этим, боевики обстреливали позиции украинских военных 10 раз.