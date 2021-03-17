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Бойовики на Донбасі дев'ять разів обстріляли українські позиції

Новость на русском → Донбас, Середа 17 березня 2021 07:43
Бойовики на Донбасі дев'ять разів обстріляли українські позиції Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 16 березня, на Донбасі було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню. Бойове травмування отримав військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу, бойове травмування отримав військовослужбовець ЗСУ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" збройні формування РФ обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Раніше повідомлялось, що збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України на Донбасі, ігноруючи досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи домовленості. Так, російсько-окупаційні війська сім разів порушували режим припинення вогню.

Перед цим, бойовики обстрілювали позиції українських військових 10 разів.

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