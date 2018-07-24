Боевики на Донбассе за день 6 раз обстреливали силы ООС

Потерь среди украинских военных нет

Боевики на Донбассе за день, 24 июля 2018 года, шесть раз обстреливали позиции операции объединенных сил (ООС). Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, сегодня боевики обстреливали украинские позиции в районе Крымского, Золотого, Павлополя и Пивденного. Обстрелы велись из боевой машины пехоты (БМП), стрелкового оружия, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В целом на Донбассе с семи утра до 18 вечера зафиксировано шесть обстрелов. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 23 июля на Донбассе пострадали двое украинских военных.

Напомним, на Донбассе с 1 июля текущего года действует "хлебное перемирие", введение которого было согласовано в рамках встречи трехсторонней контактной группы в Минске. Но, несмотря на "хлебное перемирие", боевики продолжают открывать огонь по украинским позициям. Вместе с тем, наблюдатели ОБСЕ констатировали, что с момента введения перемирия число обстрелов на Донбассе сократилось.