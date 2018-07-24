Боевики на Донбассе за день 6 раз обстреливали силы ООС

Новости Происшествия 24.07.2018 - 18:31
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

Боевики на Донбассе за день, 24 июля 2018 года, шесть раз обстреливали позиции операции объединенных сил (ООС). Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, сегодня боевики обстреливали украинские позиции в районе Крымского, Золотого, Павлополя и Пивденного. Обстрелы велись из боевой машины пехоты (БМП), стрелкового оружия, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В целом на Донбассе с семи утра до 18 вечера зафиксировано шесть обстрелов. Потерь среди украинских военных нет.

Боевики на Донбассе за день 6 раз обстреливали силы ООС

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 23 июля на Донбассе пострадали двое украинских военных.

Напомним, на Донбассе с 1 июля текущего года действует "хлебное перемирие", введение которого было согласовано в рамках встречи трехсторонней контактной группы в Минске. Но, несмотря на "хлебное перемирие", боевики продолжают открывать огонь по украинским позициям. Вместе с тем, наблюдатели ОБСЕ констатировали, что с момента введения перемирия число обстрелов на Донбассе сократилось.

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Темы: Новости ООС    Теги:  Донбасс,  ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС