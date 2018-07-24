Бойовики на Донбасі за день 6 разів обстрілювали сили ООС

Втрат серед українських військових немає

Бойовики на Донбасі за день, 24 липня 2018 року, шість разів обстрілювали позиції операції об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Так, за даними штабу, сьогодні бойовики обстрілювали українські позиції в районі Кримського, Золотого, Павлополя та Південного. Обстріли велися із бойової машини піхоти (БМП), стрілецької зброї, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Загалом на Донбасі з сьомої ранку до 18 години вечора зафіксовано шість обстрілів. Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за 23 липня на Донбасі постраждали двоє українських військових.

Нагадаємо, на Донбасі з 1 липня поточного року діє "хлібне перемир'я", введення якого було погоджено в рамках зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську. Але, не дивлячись на "хлібне перемир'я", бойовики продовжують відкривати вогонь по українських позиціях. Разом з тим, спостерігачі ОБСЄ констатували, що з моменту введення перемир'я число обстрілів на Донбасі скоротилося.