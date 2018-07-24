Бойовики на Донбасі за день 6 разів обстрілювали сили ООС

Новини Надзвичайні події 24.07.2018 - 18:31
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Бойовики на Донбасі за день, 24 липня 2018 року, шість разів обстрілювали позиції операції об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Так, за даними штабу, сьогодні бойовики обстрілювали українські позиції в районі Кримського, Золотого, Павлополя та Південного. Обстріли велися із бойової машини піхоти (БМП), стрілецької зброї, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Загалом на Донбасі з сьомої ранку до 18 години вечора зафіксовано шість обстрілів. Втрат серед українських військових немає.

Бойовики на Донбасі за день 6 разів обстрілювали сили ООС

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за 23 липня на Донбасі постраждали двоє українських військових.

Нагадаємо, на Донбасі з 1 липня поточного року діє "хлібне перемир'я", введення якого було погоджено в рамках зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську. Але, не дивлячись на "хлібне перемир'я", бойовики продовжують відкривати вогонь по українських позиціях. Разом з тим, спостерігачі ОБСЄ констатували, що з моменту введення перемир'я число обстрілів на Донбасі скоротилося.

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