Боевики на Донбассе за день 5 раз обстреливали силы ООС
На Донбассе за день потерь среди украинских военных нет
Боевики на Донбассе за день, 19 июля 2018 года, пять раз обстреливали силы операции объединенных сил (ООС). Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
"На протяжении текущих суток, с 7 утра до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня" , - говорится в сообщении.
Как отмечается, обстрелы боевиков зафиксированы в районах Светлодарска, Крымского, Лебединского и Луганского. Боевики вели огонь по украинским позициям из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.
"Потерь среди защитников Украины нет", - сообщают в штабе.
Напомним, 18 июля в рядах украинских военные на Донбассе также обошлось без потерь.