Боевики на Донбассе четырежды открыли огонь. Одного военного ранили

В районе проведения ООС, боевики Российской Федерации четыре раза открыли огонь по украинским защитникам. В результате обстрелов был ранен военный.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики четыре раза нарушили "тишину", а именно:
"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении", - пишет пресс-служба.
Сейчас состояние раненого защитника оценивается как удовлетворительное.