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Бойовики на Донбасі чотири рази відкрили вогонь. Одного військового поранили

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Четвер 16 грудня 2021 17:46
Бойовики на Донбасі чотири рази відкрили вогонь. Одного військового поранили Фото: Бойовики на Донбасі чотири рази відкрили вогонь (facebook/com.mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

В районі проведення ООС, бойовики Російської Федерації чотири рази відкрили вогонь по українським захисникам. Внаслідок обстрілів був поранений військовий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, проросійські бойовики чотири рази порушили "тишу", а саме:

  • неподалік Новолуганського - обстрілювали зі стрілецької зброї;
  • поблизу Пісків - вели обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;
  • в напрямку Золотого-4 й Травневого - відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів;

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі", - пише пресслужба.

Наразі стан пораненого захисника оцінюється як задовільний.

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