Бойовики на Донбасі чотири рази відкрили вогонь. Одного військового поранили
Фото: Бойовики на Донбасі чотири рази відкрили вогонь (facebook/com.mod.mil.rus)
В районі проведення ООС, бойовики Російської Федерації чотири рази відкрили вогонь по українським захисникам. Внаслідок обстрілів був поранений військовий.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, проросійські бойовики чотири рази порушили "тишу", а саме:
- неподалік Новолуганського - обстрілювали зі стрілецької зброї;
- поблизу Пісків - вели обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;
- в напрямку Золотого-4 й Травневого - відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів;
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі", - пише пресслужба.
Наразі стан пораненого захисника оцінюється як задовільний.