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Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину", используя запрещенное оружие

Автор: Анна Полисученко

Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину". В том числе, использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

Возле Новолуганського враг дважды совершил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.

Наши войска вели активную оборону и давали надлежащий ответ противнику, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7 часов утра, 4 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения ООС по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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ООС