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Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу", використовуючи заборонену зброю

Автор: Анна Полисученко

Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу". В тому числі, використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 3 жовтня, російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

Наші війська вели активну оборону та давали належну відповідь противнику, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 4 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення ООС з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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ООС