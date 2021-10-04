Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу", використовуючи заборонену зброю

Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу". В тому числі, використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.
Упродовж минулої доби, 3 жовтня, російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.
Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.
Наші війська вели активну оборону та давали належну відповідь противнику, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Станом на 7 годину ранку, 4 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення ООС з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.