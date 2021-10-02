Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину": ранен украинский военный

Оккупационные войска на Донбассе с начала суток четыре раза нарушили режим "тишины". Осколочное ранение получил украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"С начала сегодняшнего дня российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного минскими соглашения вооружения", - отмечается в сообщении.

Возле Новозвановки украинские позиции подверглись минометно-артиллерийскому обстрелу. Здесь враг применял минометы калибра 120-мм и 122-мм артиллерию, а также ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи Марьинки противник обстрелял украинских военных из минометов калибра 120 и 82-мм.

В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, предположительно, типа Орлан-10 с пресечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов осколочное ранение получил один военный. Ему оказана неотложная медицинская помощь. Он эвакуирован в леченое учреждение. Состояние военнослужащего - средней тяжести.

В ответ на вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь из вооружений, разрешенных минскими соглашениями.